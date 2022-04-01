Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Çayboyu Mahallesi Karaçayır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan bölgede, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz