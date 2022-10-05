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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

05.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Muğla Seydikemer orman yangını

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