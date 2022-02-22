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Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

22.02.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Ö.E. (44) ve A.E. (42) Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaştı.

Otomobilinden inen B.H'nin silahla ateş ettiği Ö.E. ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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