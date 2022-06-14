YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı

Muğla'da çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı

14.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çimento fabrikası kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı

Muğla'da, kurulması planlanan çimento fabrikasına Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini isteyen köylüler ile belediye çalışanları arasında arbede yaşandı.

Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya gelen bazı çevre dernekleri ve Deştin köyü sakinleri, bölgede kurulması planlanan çimento fabrikasına tepki gösterdi.

Deştin Çevre Platformu adına açıklamayı okuyan Gamze Çetinkaya, projenin durdurulması için ilk yapılması gereken işin Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının iptal edilmesi olduğunu söyledi.

Yapı ruhsatının iptalinin Muğla için hayati önemde olduğunu vurgulayan Çetinkaya, 17 Mayıs'ta TBMM’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde bunu dile getirdiklerini, Menteşe Belediyesinin vermiş olduğu yapı ruhsatının iptali için destek istediklerini kaydetti.

Çetinkaya, şunları söyledi:

"27 Mayıs'ta CHP İl binasında CHP Doğa hakları ve Çevreden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç basının ve bizim önümüzde bir hafta on gün gibi bir süre içinde amasız fakatsız sorunun çözüleceğini söyledi. 10 Haziran'da da Muğla CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'nu ziyaret edip, beklentimizi dile getirdik. Bugün bize verilen sözün 18'inci günündeyiz. Yapı ruhsatı halen iptal edilmedi ve çimento yıkım projesi hızla devam ediyor."

Açıklamanın ardından ellerinde "Çimento fabrikasına hayır" yazılı pankart taşıyan köylüler, "Deştin Çayı özgür akacak", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" şeklinde slogan attı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un Menteşe Belediyesini ziyaret edeceğini öğrenen gruptakiler, dertlerini ona da anlatmak ve desteğini almak için slogan atarak Menteşe Belediyesi önünde yürüdü.

- Arbede yaşandı

Burada zabıta ekipleri ve Başkan Yardımcısı Mehmet Güven tarafından karşılanan çevreciler, Başkan Bahattin Gümüş ile yapı ruhsatını iptal etmesi için görüştü.

Köylüler ve çevreciler ile başkan Gümüş ve belediye çalışanları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Bazı belediye çalışanları, çevrecilerin sloganını alkışlarla kesmeye çalıştı. Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı.

Çevrecilerin belediye önünde yaklaşık iki saatlik bekleyişinin ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menteşe Belediyesine geldi.

Torun ve beraberindekiler belediye binasına girişinde çevrecilerce protesto edildi. Çevreciler arasından seçilen 4 temsilci, Başkan Gümüş'ün makamına çağırılarak, Torun ve beraberindeki milletvekilleri ile görüştü.

Görüşme sırasında çevreciler ve köylüler, "Ruhsatı iptal et" şeklinde slogan attı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan temsilciler, CHP heyetinin kendilerine fabrikanın tekrar kurulamaması için hukuki olarak çalışıldığı ve sürecin bu yüzden uzadığının, iki hafta içinde tamamen bitmiş olacağının söylendiğini ifade etti.

Görüşmenin ardından gruptakiler dağıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandıMuğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Konya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldüKonya'da iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptıEsenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:13
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.