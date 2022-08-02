YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi

Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi

02.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çimento fabrikası ruhsatının iptali talebi

Menteşe Belediye Meclis Toplantısı'na katılan mahalle sakinleri, çimento fabrikasına verilen yapı ruhsatının iptal edilmesini talep etti.

Menteşe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, çimento fabrikası ruhsatı verilen Deştin Mahallesi sakinleri ile çevre dernekleri üyeleri de katıldı.

"Çimento grisi değil, zeytin yeşili" yazılı yeşil yeleklerle toplantıya katılan vatandaşlar, çimento fabrikasının yapı ruhsatının iptal edilmesini istedi.

Toplantı sonunda mahalle sakinleri adına konuşan Haluk Özsoy, çimento firmasının çalışmalara başladığı alının fotoğrafını gösterdi ve acil olarak fabrikanın ruhsatının iptal edilmesini istediklerini kaydetti.

Özsoy, fabrikanın bölgede tarımla geçimini sağlayan 20 bin kişiyi olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da temaslarda bulunduMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, Muğla'da temaslarda bulundu
Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldıBursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştıMKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
Muğla çimento fabrikası menteşe belediyesi

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
06:05
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:21
Yatsı
21:49
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Çatal kaşık bıçak takımını ilk günkü gibi parlatabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.