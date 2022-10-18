YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

18.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde 3 gün önce, A.Y.A'nın (45) bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı D.A'yı (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, cinsel saldırıya uğradığı ileri sürülen kadına destek olmak isteyen yaklaşık 100 kişi Datça Adliyesi önünde toplandı.

Mağdur A.Y.A. ise gazetecilere, olay anında polis ve ambulansın hemen geldiğini söyledi. Olayın ardından şüphelinin kaçtığını anlatan A.Y.A, "Bütün hayatımı bitirdi. Hiçbir şey yapamıyorum. Dışarı çıkamıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladıAmerican Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı
Oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandıOyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gittiKastamonuspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a gitti
Anahtar Kelimeler:
Datça cinsel saldırı

Muğla Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:10
Öğle
12:57
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:49
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

Sürprizler dolu bir hafta başlıyor! Haftalık burç yorumları

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.