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Muğla'da çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü Kovid-19 eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 02.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Muğla'da çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü Kovid-19 eğitimi

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce, uzaktan eğitim faaliyetlerine destek sağlamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla Hacivat ve Karagöz oyunu videosu hazırlandı.

"Okul Evimde" adı altında hazırlanan portalda yayınlanmaya başlanan "Hacivat ve Karagöz Evimde" isimli 6 dakikalık gölge oyunu videosu müdürlüğün sosyal hesaplarında ve web sitesinden yayınlandı.

Videoda Kovid-19 tedbirleri, sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım konularına işaret ediliyor.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı açıklamada, Hacivat ve Karagöz gibi kültürel bir değeri hatırlattıkları video sayesinde çocuklara, uzaktan eğitim derslerini takip etmenin önemini de eğlenceli bir şekilde anlattıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hacivat Karagöz Milli Eğitim Müdürlüğü Muğla uzaktan eğitim

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Bodrum
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Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
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