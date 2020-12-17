YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da çocukların bulduğu tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı

Muğla'da çocukların bulduğu tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.12.2020 13:34 | Son Güncelleme

Muğla'da çocukların bulduğu tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evlerinin önündeki arazide top oynayan çocukların bulduğu mezarda, kazı çalışması başlatıldı.

Çiftlik Mahallesi Kaynak Sokak'ta top oynayan çocuklar, bir çukurda kemik parçaları görünce durumu alilerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen, jandarma ve Fethiye Müze Müdürlüğü yetkililerince alan korumaya alındı.

Oda mezar olduğu belirlenen kalıntıda, Müze Müdürlüğü yetkililerinin kontrolünde Fethiye Belediyesi ekiplerince kazı çalışması başlatıldı.

Evinin önünde tarihi kalıntı bulunan Tufan Kaynak, kazının sonuçlanmasını merakla beklediklerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:07
Öğle
13:08
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Alinda Eczanesi
Merkez
Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.