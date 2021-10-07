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Muğla'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

07.10.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Turan Ş. idaresindeki 48 AGL 090 plakalı Fethiye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Kaan Solak'ın (21) kullandığı 48 KS 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kamyonun altına sıkışan Solak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Solak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.​​​​​​​

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