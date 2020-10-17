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Muğla'da çöplerin yanına inşaat atığı bırakan kişiye para cezası

MUĞLA HABERLERİ  | 17.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Muğla'da çöplerin yanına inşaat atığı bırakan kişiye para cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerlerinin yanına çuvallarla inşaat atığı bırakan kişiye para cezası uygulandı.

Yalıkavak Mahallesi'nde lüks bir minibüse hafriyat çuvallarını yükleyen kişi, 6221 Sokak'taki çöp konteynerlerinin yanına geldi.

Minibüsteki 8 çuvalın buraya bırakıldığını fark eden bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, söz konusu kişiye para cezası uyguladı.

İnşaat çuvalları ise ceza uygulanan kişi tarafından bölgeden kaldırıldı.

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