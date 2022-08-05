YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti

Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti

05.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da darbedilen emekli polis 4 ay sonra hayatını kaybetti

Darp sonucu hastaneye kaldırılan, oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi, Yiğit Dören'in babası 71 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Dören, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

İddiaya göre, Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde 8 Nisan’da Pirketli bölgesinde karavanda yaşayan Mustafa Dören ile G.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.S, Dören'i sopa ile darbetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla bilinci kapalı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dören, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, Dören ile geç saatlere kadar alkol aldıklarını, sonrasında bir şey hatırlamadığını söyledi. "Bunu sen mi yaptın?" sorusuna, "Hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm. Ben yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Normalde biz Mustafa amca ile baba oğul gibiyizdir. Onu ben çok severim." dediği öne sürüldü.

Olay yerinde üzerinde kan olan bir sopa bulunduğu ve sopadaki parmak izi ile şüphelinin parmak izlerinin uyuştuğu öğrenildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dören, yoğun bakımda 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Dören'in sinema ve dizi oyuncusu oğlu Yiğit Dören, AA muhabirine, olaya sebebiyet veren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Eski eşi sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir ise şüphelinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinlediMuğla’da sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerle serinledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması:
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiAntalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Muğla muğla eğitim ve araştırma hastanesi

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:18
Yatsı
21:45
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.