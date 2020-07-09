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Muğla'da defnenin yaprağı ve yağı gelir kapısı olacak

MUĞLA HABERLERİ  | 09.07.2020 17:04 | Son Güncelleme

Muğla'da defnenin yaprağı ve yağı gelir kapısı olacak

Muğla'da hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" ile defnenin kontrolsüz hasadının önüne geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi"yle ilgili çalışmalara başlandı.

Genel Müdürlük Proje Koordinatörü Fatma Ayhan ve beraberindekiler, bölgedeki tıbbi ve aromatik bitki alanları ile yeni oluşturulacak alanları gezdi. Ayhan ve beraberindekiler, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Teknikeri Ünal Yılmaz'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, bölgede yetiştirilen defnelerden ilk hasadı iki yıl önce yaptıklarını, ürünleri beklemeden yurt dışına ihraç ettiklerini söyledi.

Defne bahçelerinden yetiştirilen ürünlerin artık yurt dışında aranan bir ürün haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, 2023'e kadar 70 bin defne fidanını daha toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak da yetiştirilen defnelerin bölge halkına ekonomik katkı sağlayacağını dile getirdi

Projeyle defnenin ormandan kontrolsüz olarak hasadının önlenmesi ve kalitesinin düşürülmemesi amaçlanıyor.

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