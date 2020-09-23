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Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim

MUĞLA HABERLERİ  | 23.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile sahil güvenlik ekiplerince Fethiye ilçesinde tekneler denetlendi, bazı noktalardan numuneler alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fethiye Sahil Güvenlik ekiplerince, turistik ilçede yat limanındaki teknelerde çalışma yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılan ekipler, Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede inceleme gerçekleştirdi, mikrobiyolojik kirlilik bulunup bulunmadığının analiz edilmesi için deniz suyundan numune alındı.

Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanı Raşit Gödelek ile İl Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Selda Gürbüz'ün de katıldığı denetimlerde, koylarda demirli özel ve ticari tekneler denetlendi.

Deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında da bilgilendirme yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan açıklamada, deniz kirliliğine neden olan atıkların insan sağlığını ve çevreye olumsuz etkilediği belirtildi.

Muğla'nın 1484 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olduğunu, bunun 1099 kilometresinin ise Özel Çevre Koruma ve Doğal SİT statüsünde yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknelerde oluşan pis su, sintine ve çöplerin alınması amacıyla 41 kıyı tesisinde atık alım tesisleri kurulmuştur. Ayrıca ilimiz karasularında 14 atık alım gemisi bulunmaktadır. Denizlerimizin korunması amacıyla ilimiz karasularında denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir. Mavi vatanımızı ve çevremizi daha temiz tutmak ve gelecek nesillere bırakmak için denetimlerimiz sıklıkla sürecek. Denizi kirlettiği belirlenen teknelerin tespiti halinde en ağır şekilde cezalandırılacak."

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