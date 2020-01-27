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Muğla'da deniz suyu 50 metre çekildi

MUĞLA HABERLERİ  | 27.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler suların çekildiği noktalarda yürüyüş yaptı, ortaya çıkan adacıklara koydukları sandalyelerde oturarak fotoğraf çektirdi - MSKÜ Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy: - "Su çekilme ve yükselmelerini deprem habercisi olarak yorumlamak hem bilimsel bilgilerimize göre yanlış olur hem de insanları boş yere endişeye sürükler"

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü "sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüş yaptı.

Bazı vatandaşlar da suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklara koydukları sandalyelere oturarak fotoğraf çektirdi.

Mahalle sakinleri bir haftada ikinci kez meydana gelen su çekilmesinin her yıl bu dönemlerde görüldüğünü söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Önsoy, "Gel-git esasen ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim güçleriyle gerçekleşse de atmosferik basınç farkları, fırtına ile su kütlesinin büyüklüğü de çekilmede etkili olabiliyor. Bir bölgenin yüksek doğrulukta gel-git düzenini anlamak için en az 16 yıl gözlem yapmak gerekli." diye konuştu.

Önsoy, su çekilmesinin depremin habercisi olduğuna dair bilimsel bir veri bulunmadığını dile getirerek, denizlerde ya da deniz kıyısında oluşan depremlerden sonra su seviyesinde ani değişimler gözlenebildiğini kaydetti.

Tsunaminin de bu şekilde oluştuğuna işaret eden Önsoy, "Ancak bu olay, depremden önce değil sonra olur. Su çekilme ve yükselmelerini deprem habercisi olarak yorumlamak hem bilimsel bilgilerimize göre yanlış olur hem de insanları boş yere endişeye sürükler." ifadelerini kullandı.

Önsoy, deniz seviyesinin birkaç gün içinde eski haline geleceğini kaydetti.

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Akyaka deniz çekilmesi gel-git MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy

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