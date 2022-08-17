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Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı

17.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı

Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Koyu'nda bulunan bir işletmenin denizin üstüne çok sayıda platform koyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gece yarısı bölgeye giden ekipler deniz üzerine kurulu yaklaşık 20 ahşap platformu kaldırdı.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da işletme hakkında Muğla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'da deniz üstüne inşa edilen kaçak platformlar kaldırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe jandarma

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