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Muğla'da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiliyor

20.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğretici ve kursiyerler, depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için bayramlık kıyafet ve oyuncak dikiyor.

Muğla'da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiliyor

Enstitünün usta öğreticileri, "Bu bayram sizin olsun" projesi kapsamında, deprem bölgesindeki çocukların bayram sevincine ortak olmak ve yüzlerini güldürebilmek için harekete geçti.

Atölyelerde dikim çalışması başlatan 30 usta öğretici tarafından, kız çocukları için bluz ve etek, erkekler için gömlek ve şorttan oluşan bayramlıklar hazırlandı.

Her birinden 100'er adet dikilen bayramlık kıyafetlerle birlikte, 100 örgü oyuncak da deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi.

Çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Enstitünün depremin ilk gününden itibaren canla başla çalıştığını söyleyen Çay, "Kurum çalışanlarımız, yorgunluk nedir bilmeden atölyelerde üretim yaptılar. Depremin yaralarını el ele, gönül gönüle sarmaya çalıştılar. Her birinin el emeği göz nuru hazırladığı bayramlıklar, çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olacak ve her birine bayram sevinci yaşatacak." diye konuştu.

Enstitü Müdürü Mehmet Keleş de usta öğretici ve gönüllülerin destekleriyle depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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