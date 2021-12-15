YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

15.12.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Demiral idaresindeki 34 DOE 959 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Demiral, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Demiral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Bodrum'da fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu, bazı iskeleler zarar gördüBodrum'da fırtına nedeniyle bir tekne karaya oturdu, bazı iskeleler zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.