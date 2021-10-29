Muğla'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Zeki Kaba idaresindeki 48 RF 434 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Muğla-Köyceğiz kara yolu Döğüşbelen mevkisinde şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Kaba yaralandı.

Ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan Kaba'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dağılan kovanların toplanması için itfaiye ekipleri ve çevredeki arıcılar kaza yerine geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz