YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

29.10.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde arı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Zeki Kaba idaresindeki 48 RF 434 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Muğla-Köyceğiz kara yolu Döğüşbelen mevkisinde şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Kaba yaralandı.

Ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan Kaba'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dağılan kovanların toplanması için itfaiye ekipleri ve çevredeki arıcılar kaza yerine geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte bulduİstanbul'da taksi bulamayan Ezgi, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu
Bodrum açıklarında lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandıBodrum açıklarında lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:55
İkindi
15:53
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.