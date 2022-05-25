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Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

25.05.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kamil T. idaresindeki 34 DCE 908 plakalı domates yüklü tır, Antalya - Kaş kara yolu Uğurlu mevkisinde devrildi.

Kazada, tırın dorsesinde taşıdığı domatesler yola savruldu.

Araçta sıkışan ve yaralan sürücü Kamil T. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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