Muğla'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

H.Ç. yönetiminde 32 ACB 318 plakalı otomobil, Ören Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, otomobilde bulunanlardan Mehmet Baki Edaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile M.Ç, F.A. ve T.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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