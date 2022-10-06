Muğla'da devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 07 YAN 42 plakalı üzüm yüklü kamyonet, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yol kenarında savrulan üzümler işçiler yardımıyla toplandı, kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

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