Muğla'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dinamo motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli ile hırsızlık malzemelerini satın aldığı gerekçesiyle bir hurdacı gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, Çetibeli Mahallesi'nden iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgedeki bir tesisten iki kişinin dışarıya malzeme çıkarıp, kendi araçlarına taşıdıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla C.E. ile D.S'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 20 adet dinamo motoru ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Menteşe ilçesinde hurdacılık yapan V.Y. de hırsızlık malzemelerini alıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Dinamo motoruyla yakalanan şüphelilerin bir ay önce de bir tesisten bakır kablo çaldıkları ve haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
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