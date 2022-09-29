YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu

29.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da doğa yürüyüşünde kaybolan turist çift 18 saatte bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan turist çift kurtarma ekiplerince bulundu.

Kente tatile gelen İngiltere uyruklu Avis ile Rosalind Rosenberg, yürüyüş yapmak için Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Yollunu kaybeden İngiliz çifte, yaklaşık 18 saat sonra Gökçeovacık Mahallesi Bozburun mevkisinde ulaşıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Avis ve Rosalind Rosenberg, konakladıkları otele bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulunduFethiye'de yabancı uyruklu bir kişi ölü, bir kişi yaralı bulundu
GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret ettiGalatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye turist afad arama göcek jak

Muğla Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
13:02
İkindi
16:24
Akşam
19:01
Yatsı
20:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.