Muğla'da "Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali" düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali" etkinliğinde, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yapılan yöresel yemekler tanıtıldı.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı Yaşam Derneği ile Ortaca Slow Food iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında, Köyceğiz Gölü kenarına kurulan stantlarda, bölgenin doğal ortamında yetişen otlar sergilendi. Stantlarda ayrıca bu bitkilerden yapılan "hardal ekşilemesi", "sarı ot sütlemesi" ve "sığla yoğurtlaması" yemekleri katılımcılara ikram edildi.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgede özellikle yerel ürünler ve bitki üretimiyle yapılan çalışmayı önemsediklerini ve desteklediklerini söyledi.

Festivallerin yöresel değerlerin ticari ürün haline dönüşmesine katkı sağladığını belirten Olcay, tanıtılacak ürünlerin ihracatından da gelir elde edilebileceğini kaydetti.

Olcay, Köyceğiz'deki festivalin 21-27 Mayıs'ta kutlanacak Türk Mutfağı Haftası'nın başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Üyesi Selma Atabey ise Köyceğiz'de doğada yetişen aroması yüksek ve insanlara sağlık taşıyan birçok otun bulunduğunu ifade etti.

Endemik otlarla yapılan ve özel tekniklerle pişirilen yemekleri tanıtmak istediklerini belirten Atabey, "Muğla, oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip. Yemek sayımız, yeni yaptığımız çalışma sonrasında 500'e yaklaştı. Bu zenginliği çeşitleriyle, özellikleriyle ve kalitesiyle de ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

