Muğla'da düzenlenen 7. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

Muğla'da bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde tamamlandı.

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinde açılışı gerçekleştirilen festival, Menteşe ve Köyceğiz'in ardından Fethiye'deki Beşkaza Meydanı'nda sona erdi.

Zurna üstatlarının bir araya getirildiği Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'ne, Türkiye ve yurt dışından 13 zurna sanatçısı katıldı.

Festival kapsamında iki kadın sanatçı, yöresel çalgı olan delbek ile performans sergiledi.

Gecenin sonunda Rubato grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçıların performansı, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.



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