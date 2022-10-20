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Muğla'da düzenlenen yelkenli tekne yarışlarında fenalaşan doktor yarışmacı öldü

20.10.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da düzenlenen yelkenli tekne yarışlarında fenalaşan doktor yarışmacı öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden, 34. American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında fenalaşan doktor yarışmacı hayatını kaybetti.

Dün, Çökertme-Kissebükü etabı geçilen yarışlarda tekneler akşam saatlerinde Kissebükü Koyu'na ulaştı. Cape Horn isimli teknede yarışan Dr. Nihan Eren (49), akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

Sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçedeki özel bir klinikte çalıştığı öğrenilen Nihat Eren'in cenazesi, ön otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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