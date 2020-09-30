YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

Muğla'da EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

MUĞLA HABERLERİ  | 30.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

Muğla'da EBA destek noktası öğrencilerin ayağına gitti

Muğla'nın Ula ilçesinde internet altyapısı ve erişimi olmayan öğrenciler için EBA destek noktası oluşturuldu.

EBA platformu üzerinden yürütülen uzaktan eğitim sürecinde evinde televizyonu, bilgisayarı, tableti ve internet erişimi olmayan öğrencilerin ihtiyacını karşılamak için yürütülen "Sınırsız Eğitim" projesi kapsamında Ula ilçesi Turgut Mahallesi'nde EBA’ya erişimi olmayan öğrenciler için EBA destek noktası kuruldu.

Turgut İlkokulunda oluşturulan EBA destek noktası ile öğrenciler mutluluk yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, EBA destek noktasında öğrencilerin mutluluğuna ortak olarak diğer illerden gönderilen yöresel ürünleri de öğrencilere hediye etti.

EBA destek noktasının açılışını yapan Töre, Muğla ve ilçelerinde "Sınırsız Eğitim" projesinin uygulamalarını aşamalı olarak yürüttüklerini söyledi.

Projenin ilk aşamasında, evinde televizyonu olmayan 252 öğrenciye televizyonlarını evlerine kadar ulaştırdıklarını belirten Töre, "İkinci aşaması ise Bakanlığımızın da talimatı ile EBA destek noktalarımızı yaygınlaştırarak köylerinde, mahallelerinde, evlerinde internet altyapısı olmayan çocuklarımızın EBA'ya erişimini sağlamaktı. Bugün de uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan yavrularımızın EBA'ya erişimini sağlamak için buradayız." diye konuştu.

Töre, il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin EBA'ya ulaşımının bire bir takip edilerek izleneceğini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti
Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti
ESKİ’de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor
ESKİ’de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor
Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret
Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:54
Öğle
13:02
İkindi
16:22
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi
Yaz bitti, deniz keyfi bitmedi
Esrarı Jandarmaya Satmak İsteyince Yakayı Ele Verdi
Esrarı Jandarmaya Satmak İsteyince Yakayı Ele Verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.