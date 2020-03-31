Muğla’da eczaneler dezenfekte edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgını sürecinde hassas bir öneme sahip olan il genelindeki 445 eczaneye dezenfeksiyon işlemi ve bilgilendirme yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgını ile ilgili il genelindeki önemlerini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19 salgını sürecinde hassas bir öneme sahip olan il genelindeki 445 eczaneye dezenfeksiyon işlemi ve bilgilendirme yapıldı.

445 eczaneye dezenfekte işlemi ve bilgilendirme yapıldı

Kurum ve kuruluşlardan gelen dezenfeksiyon taleplerini değerlendirerek programa alan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında il genelindeki 445 eczanede dezenfekte çalışması yapıldı. Bu kapsamda Fethiye’de 100, Bodrum’da 86, Menteşe’de 59, Marmaris’te 50, Milas’ta 47, Ortaca’da 21, Yatağan’da 21, Dalaman’da 15, Seydikemer’de 12, Köyceğiz’de 11, Ula’da 10, Datça’da 10 ve Kavaklıdere’de 3 eczaneye dezenfeksiyon işlemi uygulandı.

Kişisel hijyen ve sosyal mesafe çok önemli

Muğla Büyükşehir Belediyesi eczanelerde yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarının ardından esnafı da bilgilendiriyor. Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinden şu açıklamalara yer verildi:

“Eczanelerimizde dezenfeksiyon işlemleri bir kere mahsus örnek uygulama olarak gösterildi. Bir kere yapılan dezenfeksiyon sürekli kalıcılık sağlamaz. Enfeksiyonlu biri geldiğinde ortamın yeniden temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yüzey temizliği konusunda eczacı ve çalışanlarını bilgilendirdik. Elle temas edilen yerlerde uygulamanın sürekli olarak tekrar edilmesi gerekiyor. En önemli kural kişisel hijyen. Ayrıca vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi mutlaka korunması gerekiyor”

