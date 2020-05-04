Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Marmaris-İçmeler Mahallesi arasındaki elektrik nakil hattı direklerinde bakım çalışmaları yapılırken taşeron firmada işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Bilal Ağır henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapılarak düştü.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ağır, kurtarılamadı.

Taşeron firma çalışanları, arkadaşlarının ölümünden sorumlu tuttukları elektrik dağıtım şirketi görevlileriyle tartıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine elektrik dağıtım şirketinin bazı çalışanları hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

