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Muğla'da elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

02.02.2021 23:39 | Son Güncelleme:
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Muğla'da elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Uğur Kıllı'nın kullandığı 06 CPA 88 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik diğerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Kıllı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle beton elektrik direği devrildi.

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