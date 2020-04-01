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Muğla’da emniyet araçları dezenfekte edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Corona virüs tedbirleri kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamını dezenfekte etti.Corona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde alınan önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sürüyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde 445 eczane, toplu taşıma araçları, taksiler, gazete bürolarının ardından emniyet araçlarını da dezenfekte etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Corona virüs tedbirleri kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamını dezenfekte etti.
Corona virüs salgınına karşı Muğla il genelinde alınan önlemler kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları sürüyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde 445 eczane, toplu taşıma araçları, taksiler, gazete bürolarının ardından emniyet araçlarını da dezenfekte etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamını dezenfekte etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ülke olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda emniyet çalışanlarımız da yoğun bir mesai içerisinde. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve sivil araçların tamamında dezenfekte çalışması yapıldı” denildi.

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Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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