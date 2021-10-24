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Muğla'da esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

24.10.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da esnaftan haraç aldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sanayi esnafında haraç aldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bir esnaftan B.Ö. isimli şüphelinin haraç aldığı ve zorla senet imzalatılmaya çalıştığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mağdur G.A. ile buluşan şüpheliler, polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin bindiği otomobili durduran ekipler, Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde G.A'nın verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

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