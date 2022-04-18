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Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

18.04.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği ev arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Akarca Mahallesi'nde ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56), başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan C.İ. (26) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan C.İ, dün polise giderek kavga ettiği arkadaşı Gürol Uslu'yu öldürdüğünü belirterek teslim olmuştu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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