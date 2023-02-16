Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Şerefler Mahallesi'nde yaşayan O.G. ile Altıntaş Mahallesi'nde ikamet eden A.G'nin evinde çok sayıda silah bulundurduğu belirlendi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 3 tabanca ve şarjörleri, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız havalı tüfek, kabza, namlu ve parçaları, bir silah üstü dürbün, tabanca fişekleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

