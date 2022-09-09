Muğla'da firari FETÖ zanlısı yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kaldığı evde gözaltına alındı.

B.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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