Muğla'da foseptiğe düşen çocuk öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evin bahçesindeki foseptiğe düşen çocuk hayatını kaybetti.

Akkovanlık Mahallesi'nde evin bahçesinde oynayan Ferit Bıçak (3), bahçedeki tuvalet giderlerinin döküldüğü çukura düştü.

Diğer çocukların durumu baba Nail ve anne Nida Bıçak'a haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin çukurdan çıkardığı çocuk, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çocuğun cesedi, incelemenin ardından kesin ölüm sebebi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

