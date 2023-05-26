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Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

26.05.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "insan ticareti", "fuhşa aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından otel ve konaklama yerleri ile belirlenen 3 adrese 8 ekip ve 32 personelle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhşa zorlandıkları iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve B.U. hakimlikçe tutuklandı.

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