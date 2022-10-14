Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen E.Ç. M.Ç. R.Ç. ve E.Ç'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz