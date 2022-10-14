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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

14.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen E.Ç. M.Ç. R.Ç. ve E.Ç'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Muğla Datça göçmen kaçakçılığı

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