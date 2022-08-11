Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma ile Eşen Karakol Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.B, S.G, S.Ç. ile S.D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün durdurulan 3 kamyonetin kasasında çok sayıda su şişesi bulunmasından şüphelenen ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada 89 düzensiz göçmeni yakalamış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz