Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mısır uyruklu Emir M. ve Khalid A, Lübnan uyruklu Mahmood T. ile Muhammed K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe açıklarında 18 Ağustos'ta Yunanistan unsurlarınca geri itilen 4 can salı içerisinde kurtarılan düzensiz göçmenler arasında kaçak geçişleri organize edenlerin de bulunduğu tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz