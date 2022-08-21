YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

21.08.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mısır uyruklu Emir M. ve Khalid A, Lübnan uyruklu Mahmood T. ile Muhammed K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe açıklarında 18 Ağustos'ta Yunanistan unsurlarınca geri itilen 4 can salı içerisinde kurtarılan düzensiz göçmenler arasında kaçak geçişleri organize edenlerin de bulunduğu tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandıDatça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldüGÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 16 kişi öldüGÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 16 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:59
Yatsı
21:20
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.