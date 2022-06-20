Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında dün düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknede yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Kadırga Burnu açıklarında durdurulan, 34 düzensiz göçmenin bulunduğu teknedeki Ü.A. ve U.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün İçmeler Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin çıkış yapacağı istihbaratı üzerine KB-14 botuyla bölgeye hareket etmiş, fiber teknedeki 34 düzensiz göçmeni yakalamıştı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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