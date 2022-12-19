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Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

19.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Ula ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Gökçe Mahallesi'nde 144 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan M.S, M.D. ve V.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

16 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçe Mahallesi'nde yol kontrolünde üç aracı durdurmuş, yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Bangladeş, Irak ve Mısır uyruklu 144 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen M.S, M.D. ve V.D. ise gözaltına alınmıştı.

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Muğla Ula göçmen kaçakçılığı jandarma

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