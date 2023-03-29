YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da gökkuşağı alabalığının üretim verimliliği projeyle artırılacak

Muğla'da gökkuşağı alabalığının üretim verimliliği projeyle artırılacak

29.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yaklaşık 1 milyon lira destek verdiği projenin protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, deniz kültür balığı üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer alan Muğla'da, alabalık üretiminde kalite ve verimliliğinin arttırılması için çalışma başlattı.

Alabalık üretiminde önemli bir yere sahip Seydikemer ilçesi Eşen Çayı havzasında üretilen gökkuşağı alabalığı üretim verimliliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Muğla Valiliği destekleriyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülecek proje ile Eşen Çayı havzasında faaliyet gösteren gökkuşağı alabalığı işletmelerinde verimlilik ve kaliteli üretim başta olmak üzere güvenli gıda arzı ile üreticilerin iç ve dış piyasada rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Gökkuşağı alabalığının önemli üretim merkezlerinden Seydikemer ilçesi Eşen Çayı havzasındaki alabalık üretim işletmelerinde yılda 18 bin ton gökkuşağı alabalığı üretiliyor.

Üretilen alabalıkların yaklaşık yüzde 80'i yaklaşık 25 tesiste işlenerek yurt dışına gönderilirken geri kalan kısmı iç piyasada tüketiliyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yaklaşık 1 milyon lira destek verdiği proje ile üretimde verimliliğin ve kalitenin yanı sıra işletme karlılığı arttırılacak.

Ayrıca işletme sorumlularına verilecek eğitimlerle biyogüvenlik kültürünün de geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokol imza törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Vali Yardımcısı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mustafa Topuz, Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emrah Şimşek, Proje Araştırmacıları Doç. Dr. Şeyda Cengiz, Dr. Nurettin Çanakoğlu, Dr. Neslihan Sürsal Şimşek ve Dr. Semiha Yalçın katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da 1 milyar 326 milyon TL’lik projede sona gelindiBodrum’da 1 milyar 326 milyon TL’lik projede sona gelindi
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
13:17
İkindi
16:47
Akşam
19:33
Yatsı
20:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Ada eczanesi
Marmaris
Sayitoglu eczanesi
Mentese
Sener eczanesi
Ula
Meltem eczanesi
Yatagan
Doga eczanesi
Dalaman
Sever eczanesi
Kavaklidere
Önder eczanesi
Ortaca
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.