YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu

Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu

06.11.2023 14:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası finallerinde ikinci olan Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının takım kaptanı ve oyuncusu, Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya Muğla’ya kupayı kazandırdı.

Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu

2023 Eylül Ayında engelli kadrosu ataması ile Muğla’da göreve başlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya, 23 Eylül-7 Ekim 2023 tarihleri arasında İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının kaptanı ve oyuncusu olarak Malezya’da Dünya Şampiyonası finallerine katıldı. İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonasını ikinci olarak tamamladı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşenur Çankaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi. 2023 yılı itibariyle yeniden İşitme Engelliler Kadın Futbol Takımının kaptanlığını ve Kulüp Başkanlığı görevini yürüten Ayşenur Çankaya’ya ziyarette, kulübün Yönetim Kurulu üyesi Sibel Okçu eşlik etti. Başarılarından dolayı öğretmeni tebrik eden İl Müdürü Emre Çay, günün anısına hediye takdim etti.

Muğla’da görev yapan öğretmen takımı ile birlikte dünya ikincisi oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEdirne jandarmasından uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Balıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davetBalıkesir Büyükşehir’den ’Seyit Onbaşı’ filmine davet
Burdur’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdıBurdur’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar KGYS kameralarına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:28
Öğle
12:55
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Yasemin eczanesi
Bodrum
Umut eczanesi
Datca
Yeni eczane eczanesi
Koycegiz
Akkor eczanesi
Mentese
Yener eczanesi
Ula
Oral eczanesi
Yatagan
Sever eczanesi
Kavaklidere
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.