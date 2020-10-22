YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da gübre bayilerinde DNA içerik denetimi yapıldı

Muğla’da gübre bayilerinde DNA içerik denetimi yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gübre Takip Sistemi üzerinden Muğla’da faaliyet gösteren gübre bayileri sıkı denetime tabi tutulurken, bayilerde içerik denetimi yapıldı.Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya sunulan, kimyevi ve organik gübrelerin üretimi, ithalatı ve piyasada satışıyla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatına göre Muğla’da denetimler yapılıyor.Kullanılan gübrelerden azotlu gübrenin el yapımı patlayıcılarda kullanılması nedeniyle 2017 yılından bu yana sevk ve satış kontrollerinin yapılabilmesi için devreye sokulan Gübre Takip Sistemi kapsamında Muğla merkez ve ilçelerde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan çalışma ile il genelinde faaliyet gösteren Lisans Belgeli Üreticiler ve Gübre Bayiliği Belgesi bulunan işyerlerinde denetimler yapıldı.Yapılan denetimlerde sistemin takibi ile düzgün işleyip işlemediği, piyasaya arz edilen ürünlerin içeriği, azotlu gübrelerin DNA kaplaması ve etiket beyanı kontrolleri yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Gübre Takip Sistemi üzerinden Muğla’da faaliyet gösteren gübre bayileri sıkı denetime tabi tutulurken, bayilerde içerik denetimi yapıldı.
Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya sunulan, kimyevi ve organik gübrelerin üretimi, ithalatı ve piyasada satışıyla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuatına göre Muğla’da denetimler yapılıyor.
Kullanılan gübrelerden azotlu gübrenin el yapımı patlayıcılarda kullanılması nedeniyle 2017 yılından bu yana sevk ve satış kontrollerinin yapılabilmesi için devreye sokulan Gübre Takip Sistemi kapsamında Muğla merkez ve ilçelerde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan çalışma ile il genelinde faaliyet gösteren Lisans Belgeli Üreticiler ve Gübre Bayiliği Belgesi bulunan işyerlerinde denetimler yapıldı.
Yapılan denetimlerde sistemin takibi ile düzgün işleyip işlemediği, piyasaya arz edilen ürünlerin içeriği, azotlu gübrelerin DNA kaplaması ve etiket beyanı kontrolleri yapıldı. Aynı zamanda İl Müdürlüğü personelleri ve Gübre Takip Sistemi görevlisinin de katıldığı bir deney yapıldı. Yapılan deney sonucunda alınan numunelerde DNA içeriği tespit edildi. Böylece denetlemelerde olumsuz sonuçlanan hallerde ürünü piyasaya arz eden “Lisans Belgeli” firmaya veya firmalara idari yaptırımlar uygulanarak denetimler hızlandırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu

Muğla Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
12:56
İkindi
15:59
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Cem Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ortaca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ortaca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dalamanlı Öğrencilerden Yeşile Anlamlı Katkı
Dalamanlı Öğrencilerden Yeşile Anlamlı Katkı
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.