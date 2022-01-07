Muğla'da güvercin hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde farklı zamanlarda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İki ilçede meydana gelen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin C.K. (26) olduğunu belirledi. Şüpheli, Seydikemer'de çalıntı olduğu belirlenen güvercinlerle ilgilendiği sırada polis ekiplerini fark ederek kaçtı. Başka bir apartmanın çatısına çıkan C.K. gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde 14 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen C.K'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet, güvercinler, kuş kafesi ve mont sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, tutuklanan zanlının bir kişinin güvercinlerini çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

