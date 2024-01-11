Muğla'da "Haberci gözüyle Muğla" fotoğraf sergisi açıldı

Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'nda Arasta Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen sergide, ilçede görev yapan basın mensuplarınca çekilen 23 fotoğraf, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kentin gazeteci gözüyle objektife yansıtılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Basın Emekçileri Platform Koordinatörü Esma Turan da platformun çeşitli etkinlikler ve mesleki eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal projelerde de yer aldığına vurgu yaptı.

Turan, "Bu kentte yaşayan gazeteciler olarak kentimizin geliştirilmesi ve tanıtılması için yapılan tüm sosyal çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Bu sergide gazetecilerin sadece kalemiyle değil objektifleri ile de anlattıkları hikayeleri göreceksiniz." dedi.

Arasta Platformu adına konuşan Ahmet Karakuş da tarihi çarşının korunmasına, arasta kültürünün yaşatılmasına katkı sunmak adına sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarihi çarşıda sergilenen fotoğrafları inceleyerek eser sahiplerinden fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Programa, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Ahmet Uzun, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Muharrem Mermertaş, Valilik Özel Kalem Müdürü Baki Gencel, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

