Muğla'da hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ömer Büklü'nün kullandığı 48 FA 361 plakalı hafif ticari araç, Atlıdere Mahallesi Hayıtlıçukur mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın altında kalan Büklü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada Büklü ile araçta bulunan 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydikemer ve Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.