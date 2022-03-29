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Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

29.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki karı koca yaralandı.

Hasan Keçe (52) idaresindeki 48 VP 286 plakalı hafifi ticari araç, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Yakup Kömürcü'nün (83) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kömürcü ile elektrikli bisiklette bulunan eşi Emine Kömürcü (83) çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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