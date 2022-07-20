YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

20.07.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hayatını kaybeden orman muhafaza memuru için tören düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görevi başındayken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden orman muhafaza memuru Yusuf Zengin (38) için tören düzenlendi.

Marmaris Orman işletme Müdürlüğü Hisarönü Orman İşletme Şefliğinde görevli Zengin, 21 Haziran'da Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınında görev aldı.

Yangın sahasındaki çalışmalar sırasında 2 Temmuz'da görevi başında fenalaşan Zengin, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Zengin, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zengin için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi. Zengin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, müdürlük bahçesine getirildiği sırada yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü, güçlükle ayakta durabildi.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Zengin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Zengin'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Isparta'nın Atabey ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

2006 yılında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde orman muhafaza memuru olarak göreve başladığı ve 2013 yılından bu yana Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde hizmet verdiği öğrenilen Zengin'in, evli ve bir kız çocuk babası olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandıGÜNCELLEME - Muğla'da tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
Çeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyorÇeşme'de yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Isparta Muğla tören

Muğla Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:55
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:31
Yatsı
22:04
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.